Nilüfer Kadın Korosu, Türk Kültürünü Tanıtıyor

BURSA’DA 20 YILDA 11 ÜLKEDE KONSER

Bursa’da hiç müzik eğitimi almamış, 40 ile 80 yaşları arasında değişen 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 20 yıllık sanat yolculuğunda 11 ülkede konserler verdi. 2005 yılında kurulan bu koro, birçok şehirde sahne alırken, son olarak davet aldıkları Azerbaycan ve Gürcistan’da şarkılarını seslendirdi. Ayrıca, 20. yıl dönümlerin de 200’üncü konserleriyle büyük bir kutlama gerçekleştirdiler. Koro üyeleri, dansları ve kostümleriyle görsel bir şov da ortaya koydu. Derneğin kurucusu Veteriner Mikrobiyoloji Doktoru Aysel Gürel, 2005 yılında 20 kadın ile kurduğu koro, şimdi 175 üye ile büyük bir aile haline geldi.

MÜZİK ALANINDA GELİŞME VE PROJELER

Hiç müzik eğitimi almayan kadınlar, çeşitli meslek gruplarından ve ev hanımlarından oluşan bu koro, yıllar içinde müzik alanında kendilerini geliştirmeyi başardı. Nilüfer Kadın Korosu, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve popüler şarkıların yanı sıra yabancı dilde eserler ile repertuvarını genişletti. Sadece şarkı söylemekle kalmayıp, kendi tasarladıkları kostümlerle de sahneye estetik bir katkı sağlıyorlar. Dernek üyeleri, düzenledikleri konserlerle kendilerini müzik alanında geliştirme fırsatını elde ediyor ve toplumsal farkındalık projeleri çerçevesinde elde ettikleri gelirleri bağışlıyor.

Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 20 yılda 11 ülke ve pek çok şehirde sahneye çıkarak Türk müziğini tanıtma amacını güdüyor. Dr. Aysel Gürel, “Azerbaycan ve Gürcistan’da Türk müziğini seslendirdik. Orada yaşayan halk tarafından büyük ilgi gördük. Amacımız Türk kültürünü, Türk müziğini ve Türk kadınını dünya çapında tanıtmak.” şeklinde duygularını ifade etti. Koronun önceki konserlerinin gerçekleştirildiği ülkeler arasında Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda, İtalya, Letonya, Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mısır yer alıyor. Gürel, bu süreçte “Gönüllü Kültür Elçileri” unvanını da gururla taşıdıklarını belirtti.

200’ÜNCÜ KONSERDE GÖRSEL ŞOV

20. yıllarını kutlayan koro, 200’üncü konserlerinde çok etkileyici bir sahne şovu sundu. Bursa’daki bu özel etkinlik, 30 dansçı ile Türkiye’nin her bölgesine ait halk oyunları gösterisi ile başladı. Dansçılar, geleneksel kıyafetlerle sahne alırken, sahneye çıkan koro üyeleri de onlara eşlik etti. Semazen eşliğinde lirik dans gösterileri ile Karadeniz ve Balkan müzikleri, o bölgelere özgü kostümlerle seslendirildi. Ayrıca, popüler müzik şarkılarını izleyicilerle birlikte seslendiren koro üyeleri, Cumhuriyet dönemi Türk kadınlarının kostümleriyle sahneye çıkarak bir defile gerçekleştirdi.

KORONUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Gürel, koronun 200’üncü konserinin 20. yıla denk gelmesinin şanslı bir tesadüf olduğunu vurguladı. “Bir koroda süreklilik çok önemlidir. 2005 yılında 20 kişi ile başladığımız koromuz şimdi 175 kadın korist sayısına ulaştı. Amatör bir koro olmamıza rağmen, profesyonel bir nitelik ile konserlerimizi gerçekleştiriyoruz.” diyerek, çok çeşitli müzik türlerine yer verdiklerini ve toplumun her kesimine hitap etmeyi amaçladıklarını belirtti. Elde ettikleri başarılar ile dolu dolu salonlar, alkışlar ve yurt dışından gelen davetlerle karşılaşmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti. Koronun Türkiye’nin eşsiz özel bir grubu olmanın onurunu taşıdığını da sözlerine ekledi.