Nilüfer Kent Konseyi, Afetlere Hazırlığın Önemini Vurguladı

ETKİNLİKTE AFET HAZIRLIĞI GÜNDEME GELDİ

Nilüfer Kent Konseyi, afetlerle ilgili hazırlığın önemini ortaya koyan bir etkinlik düzenledi. Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Bursa Ekibi’nin katıldığı toplantıda, geçmişteki afet deneyimleri ve alınabilecek önlemler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Nilüfer Kent Konseyi Binası’nda gerçekleştirilen programda, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Bursa Ekibi, kentte meydana gelen orman yangınları sırasında edindikleri deneyimleri aktardı.

BÖLGESEL RİSKLERİN BELİRLENMESİ GEREKİYOR

Toplantıda uzmanlar, bölgesel risklerin tanımlanmasının yanı sıra, afete hazırlığın kritik aşamalarından bahsetti. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Bursa Ekip Lideri Yasemin Şengül, hazırlığın afet döngüsündeki en önemli aşama olduğunu ifade etti. Şengül, bölge risklerinin saptanması, zarar görebilirlik analizinin yapılması ve mevcut kapasitenin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca eğitimlerin yanı sıra planlamaların da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yasemin Şengül, Türkiye genelinde uygulanan Mahalle Afet Gönüllüsü Projesi’nin Bursa’da daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi. “Afet çeşitliliği olduğu için yerel kapasiteyi eğitmek ve güçlendirmek zorundayız” diyen Şengül, eğitimin ve hazırlığın hayati bir konu olduğunu vurguladı. Bu etkinlik, afetlere karşı toplum bilincini artırmayı hedefliyor.