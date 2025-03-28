Nilüfer, Şarkısını Yayınlama Tarihini Erteledi

NİLÜFER’İN YENİ ŞARKI KARARI

Şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı olan Nilüfer, 21 Mart’ta yayınlama kararı aldığı yeni parçasını bir hafta erteledi ve 28 Mart’ta dinleyicileriyle buluşturacağını açıkladı. Bu erteleme sonrası, sanatçı çeşitli tepkilerle karşılaştı. Kullanıcılardan bazıları, “Şarkı yayınlamanın zamanı mı?” gibi sert eleştirilerde bulundu.

Nilüfer, bu eleştiriler üzerine sosyal medya üstünden bir yanıt verdi. Şu ifadeleri kullandı: “Bu gece yayınlanacak şarkı, kariyerimde söylediğim sanıyorum 276’ncı şarkı. İçim kıpır kıpır ama bir yandan da günlerdir huzursuzum. Hayatımın bütün yollarını, müzik üstüne kurdum ben. Benim için müzik, hislerimi en derinden ve en doğru şekilde ifade edebildiğim tek dil. Bundan dolayı da, hiç pişmanlık yaşamadım.”

Nilüfer, her zaman kendi ilkelerine sadık kalarak ilerlediğini belirtti ve “Vatan sevgim, demokrasi anlayışım, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılığım için kimseye laf ettirmem.” diyerek köklerine ve değerlerine olan bağlılığını vurguladı. “Burada doğdum ve burada son nefesimi vereceğim,” diyen sanatçı, sanatın insanların hayatında nasıl bir yer tuttuğuna dikkat çekti.

UMUT VE GELECEK MESAJI

Sanatın insanlara umut verdiğini söyleyen Nilüfer, geçmişte olanlara atıfta bulunarak, “Daha demokratik, daha özgür, adaletli ve mutlu Türkiye’ye… Umutlarımız hiç tükenmez bizim.” ifadelerini kullandı. Mesajına “Sevgilerimle…” diyerek son verdi.