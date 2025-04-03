Nisan 2025 Kira Artış Oranı Açıklanıyor

NİSAN AYI KİRA ZAMMI AÇIKLAMA TARİHİ

Her ayın başında olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu’na dikkatler yöneliyor. Nisan ayı kira zammı artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak olan Mart ayı enflasyon verilerine göre şekillenecek. TÜİK verileri, her zamanki gibi sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00’da açıklayacak. Mart ayı verilerinin 3 Nisan 2025’te duyurulmasının ardından, Nisan ayı kira artış oranı da aynı gün içerisinde kesinlik kazanacak. Bu oran, ev sahipleri ve kiracılar için kira sözleşmelerinin yenilenmesinde önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Nisan 2025 kira zammı yüzdesinin ne olacağı, TÜFE ortalaması ile hesaplanarak belirlenecek. Bu hesaplama, kiracı ve kiraya veren açısından büyük bir önem taşıyor. Nisan ayındaki kira artış oranıyla ilgili detaylar, enflasyon verileri açıklandığında daha net bir şekilde anlaşılacak.