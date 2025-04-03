Haberler

Nisan 2025 Kira Artış Oranı Açıklanıyor

NİSAN AYI KİRA ZAMMI AÇIKLAMA TARİHİ

Her ayın başında olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu’na dikkatler yöneliyor. Nisan ayı kira zammı artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak olan Mart ayı enflasyon verilerine göre şekillenecek. TÜİK verileri, her zamanki gibi sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00’da açıklayacak. Mart ayı verilerinin 3 Nisan 2025’te duyurulmasının ardından, Nisan ayı kira artış oranı da aynı gün içerisinde kesinlik kazanacak. Bu oran, ev sahipleri ve kiracılar için kira sözleşmelerinin yenilenmesinde önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Nisan 2025 kira zammı yüzdesinin ne olacağı, TÜFE ortalaması ile hesaplanarak belirlenecek. Bu hesaplama, kiracı ve kiraya veren açısından büyük bir önem taşıyor. Nisan ayındaki kira artış oranıyla ilgili detaylar, enflasyon verileri açıklandığında daha net bir şekilde anlaşılacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Otizm Farkındalığı İçin Bayburt’ta Mavi Işıklandırma

Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi ışıklarla binasını süsledi ve otizme yönelik broşürler dağıttı.
Haberler

Bursa’da Atatürk Büstü Hırsızı Tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir okuldan Atatürk büstünü çalan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.