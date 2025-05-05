Nisan Ayı Enflasyonu Kira Artışını Belirler

Milyonlarca kiracının ve ev sahibinin merakla beklediği Nisan ayı enflasyon verileri, kira sözleşmelerini yenileyecek taraflar için son derece önemli bir konudur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan bu veriler, bir önceki ayın fiyat değişimlerini ve kira artış oranlarını belirliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon verileri ile kira zammı artışı nasıl hesaplanıyor? İşte tüm detaylar…

Kira Artış Oranı Nasıl Belirleniyor?

Kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Bu oran, ev sahipleri ve kiracılar için yasal bir sınır oluşturuyor. 2025 Nisan ayı için kira artış oranı %51,26 olarak açıklanmış durumda. Her ay TÜİK’in duyurduğu 12 aylık TÜFE ortalaması, kira artış oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.