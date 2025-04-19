Nisan Ayı Hakem Kampı Gerçekleşti

NİSAN AYI HAKEM KAMPI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Nisan Ayı Hakem Kampı, 15-17 Nisan 2025 tarihleri arasında TFF Riva Tesisleri’nde yapıldı. Bu seminere, Üst Klasman Hakemleri (ÜKH) ve VAR kadrosu katıldı. Eğitim programı, MHK koordinasyonunda ve TFF/UEFA profesyonellerinin katkılarıyla tamamlandı. Seminerin yönetimini MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri üstlendi. Ayrıca, 17 Nisan Perşembe günü TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş da hakemlerle karşılıklı görüş dile getirdi. Eğitime, Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira, Hakem Eğitim Danışmanı Alan Snoddy, VAR Danışmanı Joao Capela ve Ulusal Eğitimciler katıldı.

Seminer, MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Programın ilk günü, Vitor Melo Pereira tarafından gerçekleştirilen eğitim oturumları ve ardından yapılan antrenman ile tamamlandı. İkinci gün, sabah seansında hakemlerin vücut yağ ölçümleri alındı ve sonrasında teknik ile fiziksel gelişimle ilgili eğitimler yapıldı. MHK, Alan Snoddy ve Joao Capela tarafından, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve UEFA güncel videolarından oluşan analizler, grup çalışmaları ve geri bildirimler ile desteklendi. Teorik eğitimlerin ardından, 48 hakemin katıldığı 8 takımdan oluşan rekreatif mini futbol turnuvası organizasyonu yapıldı.

VAR DEĞERLENDİRME SEANSLARI YAPILDI

Eğitim programının üçüncü gününde Joao Capela, Süper Lig ve 1. Lig görüntülerinden oluşan VAR değerlendirme seansları gerçekleştirdi. Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural’ın konuşmasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlere kapanış konuşması yaptı ve MHK Nisan Ayı Semineri sona erdi. Sezon içinde VAR Değerlendirme kursları ile seçilip AVAR olarak görev alan hakemlerin gelişimleri, Joao Capela tarafından Sebahattin Şahin koordinasyonunda değerlendirildi. Ayrıca, 4 VAR adayı için 2 istasyonda yapılan simülasyon çalışmalarında, aday hakemlerin yanında VAR kadrosundan hakemler de yer aldı.