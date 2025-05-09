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Nisan Ayında Don, Kayısı Üreticisini Etkiledi

ZRİ DOĞAL FELAKET Kayısı Üreticilerini Vurdu

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Aşağıkaşıkara köyünde nisan ayında meydana gelen zirai don, kayısı üreticilerini ciddi şekilde etkiledi. 520 nüfuslu Aşağıkaşıkara köyü, geçim kaynaklarının başında gelen kayısı bahçeleri ile tanınıyor ve bu doğal afet, köydeki mevcut durumu olumsuz etkiledi.

MUHTARIN ENDİŞELERİ VE GEÇEN YILKİ VERİMLER

Köyün eski muhtarı Zeki Aslan, geçen yıl 60 dekarlık alanda altı farklı türde yaklaşık 50 ton kayısı elde ettiklerini belirtiyor. Ancak Aslan, bu sezon aynı ağaçlarda hiç meyve olmadığını ifade etti. 13 dönümlük bahçesinden geçen yıl 19.5 ton ürün alan Aslan, “Bu sene ağaçların dallarında 19 tane meyve yok. Bu zamana kadar böyle bir felaket görmedik” diye konuşuyor. Gelecek yıl için umutlarını yitirmemekle birlikte, bu yılın maddi ve manevi olarak üreticiyi derinden sarstığını vurguluyor.

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