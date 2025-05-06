Nisan Ayında Güvenlik Toplantısı Yapıldı

NİSAN AYI GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

Batman’da, nisan ayına ait asayiş ve güvenlik durumu ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Batman Valisi Ekrem Canalp, bu toplantıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz’ü de davet etti. Toplantıda nisan ayına ilişkin güvenlik verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

NARKOTİK OLAYLARINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Vali Canalp, nisan ayında 207 narkotik olayına müdahale edildiğini, bu olaylarla ilgili olarak 212 kişinin adli işlem gördüğünü, 10 kişinin ise tutuklandığını iletti. Bu yılın son 4 ayında toplamda 966 olay yaşanırken, tutuklu kişi sayısının yüzde 41 artarak 71’e ulaştığı ifade edildi. Canalp, “Nisan ayında toplam 60 kilo 225 gram skunk, 1 kilo 34 gram metamfetamin, 246 gram esrar ve 18 gram kokain ele geçirildi” dedi. Son bir yıl içerisinde ise 2 bin 541 olayda 2 bin 708 kişinin adli işlem gördüğünü, bu dönemde 236 kişinin tutuklandığını belirtti.

KAÇAKÇILIK ve ORGANİZE SUÇLARDA MÜDAHALE ARTTI

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, toplamda 76 olaya müdahale edildiğini söyleyen Canalp, geçen yılın nisan ayına kıyasla müdahale edilen olay sayısında yüzde 25 artış yaşandığını aktardı. “Bu kapsamda 83 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçenler arasında 26 bin 340 adet kaçak sigara, 95 adet elektronik sigara ve 153 kaçak cep telefonu bulunuyor” dedi. Son bir yılda ise bin 13 olayda bin 77 kişi hakkında işlem yapıldığı, 336 ton kaçak akaryakıt ve 2 bin 502 tarihi eser ele geçirildiği bilgisi verildi.

SİBER SUÇLARDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Siber suçlarla mücadelede önemli bir azalma yaşandığını belirten Vali Canalp, geçen yılın nisan ayına göre bu yılki rakamların yüzde 18 düştüğünü ifade etti. Nisan ayında toplam 138 siber olay kayıtlara geçti. Son bir yılda bin 569 siber olaya müdahale edilirken, 191 kişinin cezaevine gönderildiği açıklandı. Asayiş olaylarında da bu yıl nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine nazaran bir düşüş yaşanarak olay sayısının 906’dan 884’e gerilediği belirtildi. Olayların yüzde 98’inin aydınlatıldığı bilgisi paylaşıldı.