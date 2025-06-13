Nisan Ayında İnek Sütü Azaldı

İNCELEME SONUÇLARI VE İSTATİSTİKLER

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında yüzde 3,4 oranında azalarak 981 bin 10 ton seviyesine düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ile ilgili verileri kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre, Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında artış gösterdi. Ayrıca Ocak-Nisan döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artış kaydedildi.

ÜRÜN GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 4,8, yoğurt üretimi yüzde 5,8, içme sütü üretimi yüzde 7,9 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi ise yüzde 24,1 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde Ocak-Nisan aralığında, inek peyniri üretimi yüzde 0,8, yoğurt üretimi yüzde 3, içme sütü üretimi yüzde 2,7 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi yüzde 6,8 oranında artış elde etti.

ÖNCEKİ AYLA KARŞILAŞTIRMALAR

Bir önceki ay 1 milyon 15 bin 647 ton olarak kaydedilen ticari süt işletmeleri aracılığıyla toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında yüzde 3,4 oranında azalarak 981 bin 10 ton seviyesine geriledi. İçme sütü üretimi ise bir önceki ay 148 bin 525 ton iken, Nisan ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 142 bin 948 ton olarak belirlendi.