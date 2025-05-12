Nisan Ayında İthalat Zirveye Ulaştı

ALTIN PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

Altın ve gümüş piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik gözlemleniyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Nisan 2024’te hem altın hem de gümüş ithalatı son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun bir süredir bu düzeye ulaşan bir ithalat gerçekleşmedi.

15 BİN KİLOLUK ALTIN İTHALATI

Nisan ayında Türkiye’nin altın ithalatı 15 bin 225 kilogram olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 57,5, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yüzde 33,4 artış anlamına geliyor. Böylece 2023’ün Aralık ayından sonra en yüksek ithalat gerçekleştirilmiş oldu. 2024’ün ilk dört ayında toplam altın ithalatı 46 bin 169 kilograma ulaştı. Yılın ilk çeyreğine göre hız kazanan ithalat, kıymetli maden piyasasında talebin arttığını gösteriyor.

GÜMÜŞ İTHALATINDA ZİRVEDEN YÜKSEK SEVİYEYE

Gümüş tarafında da benzer bir artış gözlemlendi. Mart ayında 32 bin 432 kilogram olan gümüş ithalatı, Nisan ayında 83 bin 138 kilograma çıkarak yaklaşık iki buçuk katına ulaştı. Bu rakam, gümüşte son 16 ayın zirvesi olarak kaydedildi. Tarihsel veriler incelendiğinde, son yıllarda altın ve gümüş ithalatında dalgalı bir seyir olduğu göz önünde bulunduruluyor. 2023 yılında toplamda 318 bin 978 kilogram altın ve 1 milyon 113 bin 618 kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı. 2024’ün ilk dört ayında yaşanan artış, bu yılın yüksek ithalat rakamlarıyla kapanma ihtimalini gösteriyor. Türkiye’nin 1995-2024 yılları arasındaki altın ve gümüş ithalat verilerine bakıldığında, 2023 yılı özellikle gümüş ithalatında zirve yılı olurken, 2024’te yeniden artış trendinin başladığı görülüyor.