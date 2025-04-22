Nisan’da FHGE, 7,4 puan arttı

Nisan ayında finansal hizmetler güven endeksi bir önceki aya göre 7,4 puan yükselerek 177,7 seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayına dair Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini paylaştı. Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluştan elde edilen yanıtların ağırlıklandırılıp toplulaştırılması ile ortaya kondu. 2025 yılı Nisan ayında FHGE, bir önceki aya göre 7,4 puan artarak 177,7 seviyesine ulaştı.

UMUT VEREN YÜKSELİŞ

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi gibi bütün alt endekslerin FHGE’yi artıran faktörler arasında yer aldığı görüldü. İş durumu ve hizmet taleplerine ilişkin değerlendirmeler, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki görüşlerin bir önceki aya göre daha da güçlendiğini ortaya koydu. Ayrıca, son üç ayda hizmet taleplerinde de artış gözlemlendi ve gelecek üç ayda hizmet taleplerinin artacağına dair beklentilerin de güçlendiği belirtildi.

İSTİHDAMDA POZİTİF EĞİLİM

İstihdam durumuna ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdam artışı bildirenlerin sayısı ile gelecek üç ayda istihdamda artış beklentisi içinde olanların oranının yükseldiği gözlemlendi. Karlılık konusunda yapılan değerlendirmenin sonuçları ise son üç aydaki karlılıkta artış bildirenlerin lehine olan seyrin zayıfladığı, ancak gelecek üç ayda karlılıkta artış olacağını tahmin edenlerin sayısının arttığı yönünde oldu.

SEKTÖREL DEĞİŞİKLİKLER

2025 yılı Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründeki güven endeksleri alt sektörler bazında incelendiğinde, bir önceki aya göre “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe 8,4 puanlık bir artış yaşandığı gözlemlendi. Bunun yanı sıra “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektörlerinde ise sırasıyla 6,8 ve 3,3 puanlık azalmalar kaydedildi.