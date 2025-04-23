Nisan’da Leylekler Camiye Geliyor

LEYLEKLER HER YIL CAMİ KUBBESİNE YUVA YAPIYOR

Antalya’nın Elmalı ilçesinde her bahar mevsiminde meydana gelen leylek göçü, yerel halkın ilgisini çekiyor. Nisan ayında bölgeye gelen leylekler, geçmişte yaptıkları yuvalarına konmaya devam ediyor. Çaybaşı Mahallesi’ndeki bir caminin kubbesinde ise yıllardır aynı leylek misafir ediliyor. Bu leylek, her yıl buraya yumurtalarını bırakıp, yavrularını büyüterek göç ediyor.

CAMİ İMAMI NİSAN AYINDA GELDİĞİNİ BELİRTİYOR

Cami İmamı Murat Sıkım, 15 yıl boyunca burada çalıştığını belirterek, “Bu leylek Nisan’ın başında her yıl geliyor. Ben 15 senedir buradayım ve her sene aynı durumu görüyorum. Yumurtalarını bırakıyor, yavrularını büyüttükten sonra da yola çıkıyorlar” şeklinde konuştu.

MAHALLE MUHTARI LEYLEKLERİN GÖÇÜNÜ ANLATTI

Çaybaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Atılgan, leyleklerin yıllardır köye döndüğünü ifade etti. Atılgan, “Önceki yıllarda eski camimizin üzerine yuva yapıyorlardı, şimdi yeni camiye yapıyorlar. Yıllık ortalama 2-3 yavru yetiştiriyorlar ve göç zamanı gelince terk ediyorlar” dedi. Cami cemaati de, leyleklerin mahallelerine renk kattığını ve herkesin onları görmek için davet edildiğini dile getirdi.