Nisan’da Soğuk Hava Arıcılığı Etkiledi

SOĞUK HAVANIN ARICILIĞA ETKİSİ

Artvin’de Nisan ayının başında yaşanan soğuk hava dalgası ve zirai don, arıcılık faaliyetlerini olumsuz bir şekilde etkiliyor. Soğuklar nedeniyle çiçeklerin açamaması ve polen kaynaklarının azalması, kovanlardan çıkan arılar üzerinde büyük kayıplara yol açıyor.

ARICILIKTA CİDDİ KAYIPLAR

Bu durumla ilgili olarak açıklama yapan Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, “Yaşanan soğuk hava nedeniyle ana arı ve yavru arılarda ciddi kayıplar yaşandı” dedi. Durmuş, “Çiçekler soldu, meyve gözleri yandı. Arılar beslenemediği için kovan içindeki larvalar da üşüdü. Arılar adeta yeniden kışa dönmüş gibi oldu” şeklinde konuştu.

BAL ÜRETİMİNDE KAYIP BEKLENTİSİ

Artvin genelinde 1,400’ün üzerinde arıcı ve 120 bin kayıtlı kovan bulunduğunu ifade eden Durmuş, “Bu şartlarda arıların bal sezonuna hazırlanması çok zor. Bu sezon bal üretiminde yüzde 50 ila 60 oranında bir kayıp yaşanabilir. Bu da hem arıcılarımızı hem de il ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek” dedi.