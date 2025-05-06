Nisan’da SUI’ye 14,7 Milyon Dolar Giriş

YATIRIMCI EĞİLİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Nisan ayında SUI’ye toplam 14,7 milyon dolar yatırım girişi gerçekleşirken, Solana’dan 13,9 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı. 2024 yılı genelinde SUI’ye yönelen toplam yatırım miktarı 72 milyon dolara ulaşarak, Solana ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Bu değişiklik, yatırımcıların eğilimlerinde SUI lehine ciddi bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN TERCİHLERİ

IntoTheBlock Kıdemli Analisti Juan Pellicer, kurumsal yatırımcıların Solana’dan tamamen ayrılmadığını, ancak portföylerini çeşitlendirmek için SUI’ye de yatırım yaptıklarını belirtiyor. Pellicer, Solana’dan çıkan fonların yaklaşık yüzde 60’ının SUI’ye yönlendirildiğini ifade ediyor. SUI’nin sunduğu inovasyonlar ve büyüme potansiyeli, yatırımcıları çekmektedir. Solana ise 73 milyar dolarlık piyasa değeri, gelişmiş ekosistemi ve ETF beklentileri ile güçlü pozisyonunu koruyor.

SUI, alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Grayscale’in kripto fonlarına baktığımızda, SUI Trust son altı ayda yüzde 71,8 oranında değer kazandı. Öte yandan, Solana’nın fon değeri sabit kalmış durumda. Bu durum, kurumsal yatırım taleplerindeki değişikliği gösteriyor. CBOE, Canary Capital’in SUI ETF’i için SEC’e başvurdu. Ancak Pellicer, Solana ETF’inin öncelikli olduğunu ve SUI ETF’inin kısa vadede onaylanma olasılığının düşük olduğunu ifade ediyor. Solana’nın daha köklü yapısı ve büyük finansal kurumlardan aldığı destek, avantaj sağlamaya devam ediyor.

PİYASA DÜŞÜŞLERİ VE YÜKSELİŞ BEKLENTİLERİ

Her iki varlık da yılbaşından bu yana değer kaybetti. SUI yüzde 14, Solana ise yüzde 19 oranında düşüş yaşadı. Ancak Nisan ayında SUI, yüzde 56,6 artarak 3,54 dolara ulaşırken, Solana yüzde 21’lik artış ile 151 dolara yükseldi. Piyasa değeri açısından önemli bir fark hâlâ mevcut. Solana’nın nisan ayındaki değer artışı, SUI’nin toplam piyasa değerine denk geliyor. SUI’nin ölçeklenebilir blokzinciri yapısı ve artan iş birlikleri, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmekte. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde bu yükselişin devam etmesi bekleniyor. Ancak SUI’nin, Solana gibi köklü bir varlığı kurumsal ölçekte geride bırakması için zamana ihtiyaç bulunuyor.