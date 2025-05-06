Nisan’da SUI’ye 14,7 Milyon Dolarlık Giriş

YATIRIM TERCİHLERİNDE DEĞİŞİM

Nisan ayında SUI’ye toplamda 14,7 milyon dolar yatırım gerçekleşirken, Solana’dan 13,9 milyon dolarlık bir çıkış gözlemlendi. 2024 yılı genelinde SUI’ye yönelen yatırımlar toplam 72 milyon dolara ulaşarak, Solana ile farkı açtı. Bu durum, yatırımcı tercihlerinde SUI lehine bir değişim olduğunu gösteriyor.

KURUMSAL YATIRIMCI EĞİLİMİ

IntoTheBlock Kıdemli Analisti Juan Pellicer, kurumsal yatırımcıların Solana’yı terk etmediğini, fakat portföylerini çeşitlendirerek SUI’ye de yer verdiğini belirtiyor. Pellicer, Solana’dan çıkan portföylerin yaklaşık yüzde 60’ının SUI’ye geçtiğini vurguluyor. SUI’nin sunduğu yenilikçi teknolojiler ve büyüme potansiyeli, yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. Solana hâlâ 73 milyar dolarlık piyasa değeri ile güçlü bir konumda kalırken, SUI alternatif bir yatırım imkânı sunuyor.

PİYASA DEĞERİ VE ETF GELİŞMELERİ

Grayscale’in kripto fonları incelendiğinde, SUI Trust son altı ayda yüzde 71,8 değer kazanmış durumda. Buna karşın, Solana’nın fon değeri sabit kaldı. Bu durum, kurumsal yatırım taleplerindeki değişimi işaret ediyor. CBOE, Canary Capital’in SUI ETF’i için SEC’e başvuruda bulundu. Pellicer ise, Solana ETF’inin öncelikli olduğunu ve SUI ETF’inin kısa vadede onaylanma olasılığının düşük olduğunu ifade ediyor. Solana’nın köklü yapısı ve büyük finansal kurumlardan aldığı destek, ona avantaj sağlıyor.

DEĞER KAYBINA RAĞMEN YÜKSELİŞ

Her iki varlık da yılbaşı itibarıyla düşüş kaydetti. SUI, yüzde 14, Solana ise yüzde 19 değer kaybetti. Ancak Nisan ayında SUI yüzde 56,6 artışla 3,54 dolara, Solana ise yüzde 21 artışla 151 dolara yükseldi. Piyasa değeri açısından hâlâ büyük bir fark bulunuyor; Solana’nın Nisan ayındaki piyasa değeri artışı, SUI’nin toplam piyasa değerine eşdeğer. SUI’nın ölçeklenebilir blokzincir yapısı ve artan iş birlikleri, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde SUI’nin yükseliş göstermesi bekleniyor, ancak Solana gibi köklü bir varlığı kurumsal ölçekte geride bırakması için zamana ihtiyaç var.