Nisan’daki Don, Fındıklara Zarar Verdi

Nisan Ayında Meydana Gelen Don Zararları

Nisan ayında yaşanan zirai don olayı ardından Sakarya’nın Hendek ilçesindeki fındık ağaçlarındaki zarar yüzde 90’a ulaştı. Hendek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Sunman, bu yıl fındıktan verim alınamayacağını ifade ederek, “Önümüzdeki senenin ürününde de zarar olması yönünde endişemiz var. Bu konuda da fındık üreticilerimize rutin bakım ve besleme hususunu aksatmamalarını özellikle istirham ediyorum” dedi.

Zirai Don Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları

Nisan’daki zirai don sonucunda hasar tespit çalışmaları başlamış durumda. Sakarya’daki çiftçilerin gelir kaynaklarından biri olan fındık ağaçları ciddi şekilde zarar görürken, hasar oranı yüzde 90’a yükseliyor. Üreticilerin yıllardır emek vererek büyüttüğü fındık ağaçları, bu soğuk hava nedeniyle kuruyor. Hendek’in Dikmen Mahallesi’nde yapılan hasar tespitlerinde sadece fındığın değil, ceviz ve armut gibi diğer meyve ağaçlarının da etkilendiği görüldü.

Dikmen Mahallesi’nde Yerel Görüşler

Dikmen Mahallesi’nde yaşayan Kader Köseoğlu, “Dikmen Mahallesi’ne yağan karın ardından bölgemizdeki fındık zarar gördü. Tabii sadece bu fındıkla da kalmadı, ceviz ve armut ağaçları da zarar gördü. Zirai don sebebiyle fındığımızın yüzde 70’in üzerinde yandı. Geçtiğimiz haftalarda yeşil olan fındık dalları şu anda kurumuş durumda” ifadelerini kullandı. Fındık üreticisi Aliye İrme de, soğuk havalar ve kar yağışının ardından oluşan zirai donun zarara yol açtığını belirtti.

Ürün Kayıplarının Boyutu

Hendek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Sunman, “10-12 Nisan tarihlerinde ilçemiz ve çevresinde meydana gelen zirai don zararını gözlemlemek üzere Dikmen Mahallesi’ndeyiz. Özellikle 300 rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde kontrollerimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 650-700 rakımlı Dikmen Mahallesi’nde zararın yüzde 90 seviyesinde olduğunu öngörüyoruz. Geçtiğimiz hafta Sakarya Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar neticesinde 7 bin üreticimize bilgilendirme mesajı gönderildi. Sıcaklıklar -5 ila -8 derecelere kadar düştüğü için bu tür uygulamalar maalesef yeterli olmadı. Bu senenin ürününü kaybettik ama önümüzdeki senenin ürününde de zarar olması yönünde endişemiz var. Üreticilerimizin rutin bakım ve besleme hususunu ihmal etmemelerini özellikle rica ediyorum. Zor bir süreç, Allah üreticilerimizin yardımcısı olsun. Bu bölgede zarar oranı yüzde 90’ın üzerinde. Ziraat mühendisleri sahada ön zarar tespitlerini yapıyor, TARSİM eksperleri de bölgede çalışma yürütüyor” diye konuştu.