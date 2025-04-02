Nisan Seminerleri Online Yapılacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ VE İDARİ İZİN

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alındığı belirtildi. Bu durum öğretmenler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre, MEB’in sendikaların taleplerini kabul etmesi durumunda öğretmenler, bayram sonrası online seminerlere katılarak 15 saatlik ek ders ücreti alacak.

NİSAN SEMİNERİNCİ TARİHLERİ VE İPTAL DURUMU

2025 Nisan ara tatili mesleki çalışmalarının iptal edilip edilmediği, eğitim camiasında merakla takip ediliyor. MEB, Ramazan Bayramı’nın ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle seminerlerin çevrim içi yapılmasını planlıyordu. Bu değişiklik, seminer tarihlerini etkileyen önemli bir faktör oldu. İptal edilen Nisan seminerlerinin ne zaman yapılacağı hakkında, uygun tarih aralığı saptanarak yöneticilere ve öğretmenlere bilgi verileceği açıklandı.

ONLINE SEMİNERLER VE KATILIM

Online öğretmen seminerlerine katılım, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden sağlanıyor. Öğretmenler ve yöneticiler, platforma MEBBİS ya da e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak seminerlere katılabiliyor. Bu sistemin, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.