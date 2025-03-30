Nişan Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

OLAYIN BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, akraba iki aile arasında nişanın bozulması dolayısıyla patlak veren silahlı bir çatışmada Abdulkadir Solmaz (50) yaşamını yitirdi, toplamda 7 kişi yaralandı. Büyükziyaret Mahallesi’nde meydana gelen olay, nişanın iptal edilmesiyle başlayan bir tartışma sonrası hızla büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı bir kargaşaya dönüştü.

SAĞLIK EKİPLERİ VE JANDARMANIN MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşların haberdar etmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çatışmada yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk yardımın ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil servis bölgesinde tedavi edilen yaralılardan Abdulkadir Solmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavi süreçleri devam ediyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Olayın ardından, jandarma ekipleri hem mahallede hem de hastane çevresinde geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri aldı. Çatışmanın nedenleriyle ilgili detaylı bir soruşturma yürütülüyor ve olay yerinde çalışmalar devam ediyor.