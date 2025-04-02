Haberler

Nisan Yağmurları Sarıgöl Üreticilerini Sevindirdi

SAĞANAK YAĞMURLAR ÜRETİCİLERİ SEVİNDİRDİ

Nisan ayının gelmesiyle birlikte Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, çiftçileri mutlu etti. Bu yağmurlar, bağ ve bahçelerdeki ürünlerin bol miktarda su almasını sağlıyor. Sağanak tarzında yağması, toprağın suyla doymasına yardımcı oluyor. Sarıgöl’deki üreticiler, “Nisan yağmurlarıyla ürünlerimiz ve toprak suya kavuştu. Toprağın yağmur suyunu emerek alması çok yararlı oldu. Afetsiz bir şekilde yağması da ayrıca sevindirici” şeklinde görüş belirtiyor.

NİSAN YAĞMURLARI DEVAM EDECEK

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ve genelinde nisan yağmurlarının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Bu durum, tarımsal faaliyetler için faydalı bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Nemrut Dağı’nda Bayram Yoğunluğu Yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinde Nemrut Dağı, yerli turistlerin ilgisiyle yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı; günlük ziyaretçi sayısı 2 bini geçti.
Haberler

Bursa’da Okuldan Atatürk Büstü Çalındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.