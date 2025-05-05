Nisanda En Yüksek Fiyat Artışı Hava Yolculuğundaydı

YÜKSEK FİYAT ARTIŞI HAVA YOLUNDA OLDU

Tüketici fiyatları açısından nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 42,1 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yoluyla yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 22,82 ile şans oyunları ve yüzde 20,8 ile elektrik izliyor. Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 19,84 ile taze meyveler, yüzde 15,57 ile patates, yüzde 13,22 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 9,13 ile taze balık yer alıyor.

EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜNLER

Geçtiğimiz ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 17,32 ile taze sebzelerde (patates hariç) gözlemlendi. Bu düşüşü, yüzde 5,08 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, ardından da yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri, yüzde 1,31 ile bira ve yüzde 1,3 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık takip etti. TÜİK’in tüketici fiyatları endeksi verilerine dayanarak, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları belirlenmiştir.

DÜŞEN FİYATLI SEÇİLMİŞ MADDENİN ORANLARI

Nisanda fiyatı en fazla düşen ürünlerin detayları ve bir önceki aya göre değişim oranları ise dikkat çekiyor. Bu verilere göre, bazı maddelerin fiyatlarında kayda değer düşüşler yaşandı. Zam ve indirimlerin hem talep hem de arz koşullarıyla ilişkili olduğu tarif ediliyor. Bu noktalar, fiyatların ne yönde seyrettiğine dair önemli ipuçları sunuyor.