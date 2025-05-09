Nişanlı Bıçakla Tartıştı, Kadın Atladı

OLAYIN GECİKMEYEN HİKAYESİ

Ankara’nın Mamak ilçesinde karakış akşamında yaşanan olayda, nişanlısının elinde bıçak olduğunu gören bir kadın, korkuyla balkondan atladı. Düşme sonucu ağır yaralanan kadının durumu ciddiyetini koruyor. Şüpheli eski nişanlının olay yerinden kaçması, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

TARTIŞMA ANI VE SONUCU

Olay, Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi’nde geç saatlerde meydana geldi. Nişanlısının evine gelen eski nişanlı, bilinmeyen bir sebep yüzünden kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi sonucunda, kadın, eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu fark edince kendisini koruma içgüdüsüyle balkona atladı. Düşmenin ardından metrelerce yükseklikten yere çarpan kadın, ağır yaralar aldı.

MÜDAHALE VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Komşuların durumu fark etmesiyle, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bununla birlikte, kaçan şüphelinin yakalanması için polis tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.