“Nişanlısıyla Ayrılığın Ardından Bebek Müjdesi”

AYRILIK SÖYLENTİLERİ VE PARTİ GÖRÜNTÜSÜ

Nişanlısıyla yollarını ayırdığına dair söylentiler ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra, çift bir partide el ele görüntüleniyor. Bu durum, ayrılık iddialarını sorgulayan bir tablo oluşturuyor.

BEBEK BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Bunun ardından, nişanlı çiftin bebek beklediklerini duyurduğu haberi geliyor. Bu açıklama, hayranlarını şaşırttı ve büyük bir merak uyandırıyor.

HAMİLELİĞİ GÜN TEMİZİNDE BELGELEDİ

Sonrasında ise, hamilelik sürecinin aslında zannedildiği kadar yeni olmadığını ortaya koyan fotoğraflar, iş arkadaşının sosyal medya hesabında paylaşılarak dikkat çekiyor. Kısacası, yıllar önceki gibi bir kez daha “karnı burnunda” görüntülerle karşımıza çıkmış oldu.