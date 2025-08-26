Nisanur, Hayalini Gerçekleştirdi, Teşekkür Etti

BEDENSEL ENGELLİ GENÇ KIZIN HAYALİ GERÇEK OLDU

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Nisanur Arapoğlu, uzun zamandır hayalini kurduğu akülü arabaya kavuştu. Kırsal Sakçagözü Mahallesi’nde ikamet eden Arapoğlu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) aracılığıyla akülü araba talebinde bulundu.

HAYIRSEVERDEN DESTEK GELDİ

Arapoğlu’nun isteğine kayıtsız kalmayan Hollanda’daki bir hayırsever, genç kızın hayalini gerçekleştirdi. Akülü aracını teslim alan Nisanur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu destek için teşekkür etti. “İkinci hayalim de gerçek oldu. Artık rahatça istediğim yere gidebileceğim. Çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.