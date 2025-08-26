Haberler

Nisanur, Hayalini Gerçekleştirdi, Teşekkür Etti

BEDENSEL ENGELLİ GENÇ KIZIN HAYALİ GERÇEK OLDU

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Nisanur Arapoğlu, uzun zamandır hayalini kurduğu akülü arabaya kavuştu. Kırsal Sakçagözü Mahallesi’nde ikamet eden Arapoğlu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) aracılığıyla akülü araba talebinde bulundu.

HAYIRSEVERDEN DESTEK GELDİ

Arapoğlu’nun isteğine kayıtsız kalmayan Hollanda’daki bir hayırsever, genç kızın hayalini gerçekleştirdi. Akülü aracını teslim alan Nisanur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu destek için teşekkür etti. “İkinci hayalim de gerçek oldu. Artık rahatça istediğim yere gidebileceğim. Çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Teknofest İha Yarışması Sakarya’da

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, HAVELSAN ve T3 Vakfı iş birliğiyle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde, 15 üniversite takımının katılımıyla düzenleniyor. Takımlar, geliştirdikleri İHA'larla görevlerini tamamlayacak.
Haberler

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.