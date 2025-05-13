Nissan, 10 Bin Çalışanla Yollarını Ayıracak

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİREN NİSSAN

Otomobil devi Nissan, derin bir yeniden yapılanma sürecine adım atıyor. Bu sürecin bir parçası olarak, dünya genelindeki 10 bin çalışanıyla yollarını ayıracağı bildiriliyor. Bu durum, otomotiv sektöründe yaşanan duraklama ve Nissan’ın son dönemlerde karşılaştığı mali zorlukların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Nissan’ın aldığı bu karar, şirketin maliyetleri azaltma ve yeniden yapılanma stratejisi içerisinde önemli bir yere sahip.

OPERASYONEL VERİMLİLİK VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Şirket, daha önce Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, operasyonel verimliliği artırmak ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bu tür önlemleri gündemine almış durumda. Yeni işten çıkarma dalgası, Nissan’ın küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 15 oranında azaltma hedefine dahil. Nikkei gazetesinde geçen bilgilere göre, şirket bu süreçte özellikle düşük performans gösteren pazarlardaki operasyonlarını gözden geçirerek, kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirmeyi planlıyor.

KÜRESEL OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ ZORLUKLARLA MÜCADELE

Nissan’ın aldığı bu karar, küresel otomotiv sektöründeki zorluklar ve değişen pazar dinamikleri karşısında, şirketlerin maliyetlerini optimize etme çabalarının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Elektrikli araçlara geçiş süreci ve artan rekabet, otomotiv üreticilerini daha esnek ve verimli operasyonel yapılar kurmaya itiyor. Bu gelişmeler, Nissan’ın gelecekteki stratejik planlamalarında daha temkinli ve sürdürülebilir adımlar atma gerekliliğini ortaya koyuyor. Şirketin, bu yeniden yapılanma sürecinde çalışanlarına ve paydaşlarına yönelik şeffaf ve adil bir yaklaşım sergilemesi de marka itibarı açısından oldukça önemli bir konu.