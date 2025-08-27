Nissan’dan R35 GT-R Üretimi Sona Eriyor

JAPONYA’DA ŞAŞIRTAN KARAR

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan önemli bir karar alarak otomobil dünyasında büyük yankı uyandırdı. 18 yıl boyunca ikonik modellerden biri olarak bilinen R35 GT-R’nin üretimini durdurduğunu duyurdu. 2007 yılında satışa sunulan bu model, performans ve yenilikteki simgesi olarak otomotiv tutkunları arasında özel bir yere sahipti. R35 GT-R’nin üretiminin sonlanması, birçok kişi için beklenmedik bir gelişme oldu.

ÜRETİM SÜRECİ RESMEN TAMAMLANDI

NTV’nin bildirdiğine göre, Nissan’ın Tochigi tesisinde çalışanlar, R35 modelinin üretim serüvenini son otomobilin banttan çıkmasıyla birlikte tamamladı. Yaklaşık 48 bin adetlik üretim ve satış performansına ulaşan efsanevi modelin son örneği, “Geceyarısı Moru” rengindeki Premium T-Spec versiyonu oldu. Bu özel araç, Japonya’daki bir müşteriye teslim edilerek R35’in otomotiv tarihindeki yolculuğu nihayet sona erdi.