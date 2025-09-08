Nissan Qashqai, Eylül Çılgın Fırsatlar Sunuyor

NİSSAN QASHQAI, EYLÜL AYIYLA YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Türkiye’deki SUV segmenti denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Nissan Qashqai, Eylül ayında cazip fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır en fazla tercih edilen araçlardan biri olan Qashqai, sağladığı geniş iç hacim, şık tasarım ve güçlü performans ile ailelerin ve bireysel kullanıcıların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158 beygir gücündeki motor seçeneğiyle satışta olan Qashqai, turbo beslemeli yapısı ve mild hybrid teknolojisi sayesinde performans ile yakıt verimliliğini dengeliyor.

PERFORMANS VE YAKIT VERİMİLİĞİ

CVT otomatik şanzıman ile uyumlu çalışan bu motor, şehir içi ve uzun yolculuklarda sürücüsüne akıcı ve konforlu bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 4×4 çekiş seçeneği zorlu yol koşullarında kullanıcıların güvenini artırıyor. Qashqai’nin mild hybrid teknolojisi, özellikle şehir içi kullanımda yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Start-stop sistemi ve enerji geri kazanımı ile daha düşük emisyon değerleri sağlarken, uzun yol performansında da ekonomik bir tablo ortaya koyuyor. Bu özellikler, Qashqai’yi hem çevreci hem de ekonomik bir SUV arayanlar için cazip hale getiriyor.

TASARIM VE İÇ MEKAN AVANTAJLARI

Nissan Qashqai’nin yenilikçi ve dinamik tasarım anlayışı, en güçlü yanlarından biridir. Keskin hatları, dikkat çekici güçlü ön ızgarası ve modern aydınlatma teknolojileri ile şehirde prestijli bir duruş sergiliyor. İç mekânında ise geniş yaşam alanı ve fonksiyonel çözümler öne çıkıyor. Özellikle bagaj hacmi, geniş aileler için büyük bir avantaj sunuyor. Katlanabilir arka koltuklar aracılığıyla bagaj kapasitesi artırılabiliyor ve uzun yolculuklarda ekstra yüklerin rahatça taşınması sağlanıyor.