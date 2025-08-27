Nissan, R35 GT-R Üretimini Durduruyor!

JAPONYA’DAN ŞAŞIRTAN KARAR

Japon otomobil üreticisi Nissan, aldığı radikal bir karar ile otomotiv dünyasında önemli bir değişiklik yaptığını duyurdu. Efsanevi R35 GT-R modelinin üretimini, tam 18 yılın ardından sonlandırdığını bildirdi. 2007 yılında piyasaya çıkış yapan bu model, performans ve inovasyonun sembolü haline gelmişti. Üretiminin durması, otomobil meraklılarını şaşırttı.

R35’İN ÜRETİM SERÜVENİ SONA ERİYOR

NTV’nin haberine göre, Tokyo’nun 100 kilometre kuzeyinde yer alan Nissan’ın Tochigi tesisinde görevli çalışanlar, R35 modelinin üretim hikayesini, hattan çıkan son otomobille birlikte sona erdirdi. Yaklaşık 48 bin adetlik üretim ve satış rakamına ulaşan efsanevi modelin son versiyonu, “Geceyarısı Moru” rengiyle dikkat çeken Premium T-Spec oldu. Bu özel araç, Japonya’daki bir müşteriye teslim edilerek R35’in otomotiv tarihindeki serüveni resmi olarak tamamlandı.