Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 38 Tutuklama

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN BİR KISMI TUTUKLANDI

Aydın merkezli gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, toplamda 41 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 38’i tutuklandı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin jandarma işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen kişilerin arasında, örgütün lideri olduğu iddia edilen M.T. de bulunuyor. Tutuklanan 38 kişi dışında 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, hukuksuz bir şekilde ele geçirilen verilerin, sahte vekaletname düzenlenerek piyasa değerinin altında satıldığı belirlendi. 18 Nisan tarihinde Aydın, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri’de gerçekleşen operasyonda, ilk olarak 34 şüpheli yakalandı, daha sonra 7 kişi daha gözaltına alındı.