Nizip’te 14 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi

GAZİANTEP’TE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 lise öğrencisi hastaneye başvurdu. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’deki öğrenciler Şanlıurfa’ya bir gezi düzenledi. Gezi sırasında Şanlıurfa’da yemek yedikten sonra Kayseri’ye dönüş yolculuğuna çıkan öğrencilerden 14’ü, yolculuk esnasında mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

ÖĞRENCİLERİNİ HASTANEYE KALDIRILDI

Nizip ilçesi yakınlarında durumu kötüleşen öğrenciler, öğretmenlerinin ilk yardımı sonrasında Nizip Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilen 14 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ayrıca, yaşanan olayla ilgili olarak yemeklerden numune alındığı da açıklık kazandı.