Haberler

Nizip’te 14 Öğrenci Hastaneye Başvurdu

ÖĞRENCİLER HASTANEYE BAŞVURDU

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Alınan bilgilere göre, Kayseri’de eğitim gören öğrenciler, Şanlıurfa’ya bir gezi düzenledi. Gezi esnasında Şanlıurfa’da yemek yiyen öğrenciler, dönüş yolculuğu sırasında mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle rahatsızlandı.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Nizip ilçesi yakınlarında fenalaşan öğrenciler, öğretmenlerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Nizip Devlet Hastanesi’ne taşındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bu 14 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, yemeklerden numunelerin alındığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Orhangazi’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

Orhangazi'de trafikte yavaşlayan motosikletler çarpıştı, baba ve oğlu yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu.
Haberler

Bitlis Beş Minare Film Festivali Sona Erdi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde düzenlenen festival, belgesel ile uzun-kısa metraj kategorilerinde ödülleri dağıtarak etkinliklerle dolu bir şekilde tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.