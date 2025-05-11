Nizip’te 14 Öğrenci Hastaneye Başvurdu

ÖĞRENCİLER HASTANEYE BAŞVURDU

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Alınan bilgilere göre, Kayseri’de eğitim gören öğrenciler, Şanlıurfa’ya bir gezi düzenledi. Gezi esnasında Şanlıurfa’da yemek yiyen öğrenciler, dönüş yolculuğu sırasında mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle rahatsızlandı.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Nizip ilçesi yakınlarında fenalaşan öğrenciler, öğretmenlerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Nizip Devlet Hastanesi’ne taşındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bu 14 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, yemeklerden numunelerin alındığı bildirildi.