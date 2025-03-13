Nizip’te Çocuklar Köpeklerin Saldırısına Uğradı

GAZİANTEP’TE KÖPEK SALDIRISI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde okula gitmek üzere yola çıkan üç kız çocuğu, aniden sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panik içinde kaçmaya çalışan çocuklardan biri, dengesini kaybederek yolun ortasına düştü ve arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Okul yolculuğuna çıkan üç kız çocuğu, hiç beklemedikleri bir şekilde çevrelerinde beliren sokak köpeklerinin saldırısıyla karşılaştı. Koşarak kaçmaya çalışan çocuklardan biri, kendini korumaya çalışırken yere düştü. Neyse ki, çevrede bulunan bir iş yerinden çıkan bir vatandaş, durumun ciddiyetini hemen fark ederek çocukların yardımına koştu ve onları köpeklerin saldırısından kurtardı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kız çocuklarının köpekleri gördüklerinde panikle kaçışları, biri yere düştüğünde yaşanan heyecan ve çevredeki bir vatandaşın yardıma koşma anları açıkça gözlemlenebiliyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.