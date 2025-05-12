Nizip’te İki Araç Çarpıştı, 8 Yaralı

KAZA SONRASI YARALILARIN DURUMU

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen kafakafaya çarpışma sonucu 8 kişi yaralandı. Kazanın, Nizip ilçesindeki kırsal Sekili Mahallesi dağ yolunda gerçekleştiği bildiriliyor. İddialara göre, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

KAZANIN SONUCU

Çarpışmanın ardından otomobillerden biri Tofaş Şahin marka aracın hurda yığınına döndüğü, diğer otomobilin ise savrularak 3 metre yükseklikten yanındaki tarlaya uçarak ters döndüğü görüldü. Feci kazanın hemen ardından, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNE MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1’i ağır olmak üzere 8 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gaziantep, Nizip ve Oğuzeli’ndeki farklı hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.