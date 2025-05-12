Haberler

Nizip’te İki Araç Çarpıştı, 8 Yaralı

KAZA SONRASI YARALILARIN DURUMU

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen kafakafaya çarpışma sonucu 8 kişi yaralandı. Kazanın, Nizip ilçesindeki kırsal Sekili Mahallesi dağ yolunda gerçekleştiği bildiriliyor. İddialara göre, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

KAZANIN SONUCU

Çarpışmanın ardından otomobillerden biri Tofaş Şahin marka aracın hurda yığınına döndüğü, diğer otomobilin ise savrularak 3 metre yükseklikten yanındaki tarlaya uçarak ters döndüğü görüldü. Feci kazanın hemen ardından, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNE MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1’i ağır olmak üzere 8 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gaziantep, Nizip ve Oğuzeli’ndeki farklı hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari’de Kayıp Genci Arıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan Neçir Kom'u bulmak için kapsamlı arama çalışmaları devam ediyor. Valilik, çeşitli kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Haberler

Benzin Ve Mazot Fiyatları Güncel

Araç sahipleri, 12 Mayıs'la birlikte benzine ve motorine zam olup olmadığını ve fiyatların güncel değerlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.