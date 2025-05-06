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Nizip’te Kanala Düşen Çocuk Kurtarıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, annesi tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun durumu kritik olarak değerlendiriliyor. Olay, Nizip ilçesinin Günaltı Mahallesi’nde gerçekleşti.

ANNE ANINDA MÜDAHALE ETTİ

6 yaşındaki A.O.D. evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü. Annesi Mine D., çocuğunun kanala düştüğünü fark ettikten sonra hemen suya atlayarak oğlunu kurtardı. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan çocuk ile annesi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuğun durumu kritik olduğu için Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi, annenin durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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