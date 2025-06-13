Nizip’te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAÇAN KAVGA HAYAT KAYBINA NEDEN OLDU

Gaziantep’in Nizip ilçesi kırsalında yer alan bir evde meydana gelen silahlı kavgada, bir kişi yaşamını yitirirken bir diğeri yaralandı. Olay, Nizip ilçesi kırsal Akçakent Mahallesi civarında gerçekleşti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, evde bulunan iki kişi arasında sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma patlak verdi. Bu tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya evrildi. Kavga sırasında taraflar birbirine silahla ateş açtı. Bu olay sonucunda, 35 yaşındaki Mehmet Hünger hayatını kaybetti, İbrahim S. adlı bir kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı.