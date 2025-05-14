Nizip’te Tarihi Eserler Ele Geçirildi

GAZİANTEP’TE TARİHİ ESER OPERASYONU

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, tarihi eser niteliğindeki 3 bin 127 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen iki yerde arama gerçekleştirdi.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen aramalarda, tarihi eser olarak değerlendirilen 3 bin 127 sikke ve 110 tarihi obje yanı sıra 6 el dedektörü, yeraltı algılama radarı, ruhsatsız bir av tüfeği ve 48 fişek bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde, ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramalar ve tarihi eser olarak değerlendirilen sikke ile objelerin ele geçirilmesi yer alıyor.