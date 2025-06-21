Nizip’te Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

OTOMOBİL ALEV ALDI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alevler içerisinde kalan otomobil tamamen yandı. Olayda yaralanan kimse bulunmadı.

SEÇİLEN YOL KENARINA PARK EDİLDİ

Kale Mahallesi yolu üzerinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başlayan otomobilin motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ne yazık ki, otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.