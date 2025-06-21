Haberler

Nizip’te Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

OTOMOBİL ALEV ALDI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alevler içerisinde kalan otomobil tamamen yandı. Olayda yaralanan kimse bulunmadı.

SEÇİLEN YOL KENARINA PARK EDİLDİ

Kale Mahallesi yolu üzerinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başlayan otomobilin motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ne yazık ki, otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

Esenler'de 21 Haziran'da su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, suyun ne zaman geri geleceğini detaylandırdı. Kesinti saatleri merak ediliyor.
Haberler

Olay, Horasan’da meydana geldi

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Horasan'daki tartışma esnasında ağabeyi tarafından tabancayla vuruldu. Olay sonrası ağabey M.C. yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.