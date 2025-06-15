Nizip’teki Baba, Çocuklarından Sürpriz Aldı

ŞAŞIRTAN HEDİYE ANLARI

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, karpuz tezgahında çalışan bir baba, Babalar Günü’nde çocuklarının sürprizi ile karşılaştı. İki kız kardeş, babalarına hediye getirerek özel günlerini kutladı. Aldıkları hediyeyi babalarına sundukları anlarda, babanın yüzündeki mutluluk dikkat çekti.

DUYGULANDIRAN KUCAKLAŞMA

Baba, çocuklarının getirdiği hediye karşısında hem şaşırdı hem de büyük bir sevinç yaşadı. Hediye sonrası çocuklarına sarıldığı bu duygusal an, çevrede bulunan vatandaşları da gülümsetti. O anlar amatör kamera ile kaydedildi ve izleyenleri etkiledi.