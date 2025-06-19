Nizip Ulaşım Yatırımları Tamamlandı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM YATIRIMLARINI TAMAMLADI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde ulaşım altyapısını geliştirmek için iki önemli yatırım projesini tamamladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu projeler ulaşım güvenliğini artırmak ve trafik akışını daha rahat hale getirmek için hayata geçirildi.

NİZİP DEVLET HASTANESİ YOLUNDA YENİ ALT YAPI

Nizip Devlet Hastanesi yolunda tamamlanan yeni yolun uzunluğu yaklaşık 3 bin 700 metre. Bu yol üzerinde altyapı yenileme, genişletme, aydınlatma ve sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Böylece hastaneye ulaşım daha güvenli ve konforlu hale geldi.

NİZİP ADLİYE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI HİZMETE GİRDİ

Aynı zamanda Nizip Adliye Köprülü Kavşağı da faaliyete geçti. Bu kavşak, bölgedeki trafik düzenini iyileştiriyor ve sürücülerin daha rahat bir şekilde seyahat etmesine olanak tanıyor.