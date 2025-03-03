“No Other Land” Oscar’da Dikkat Çekti

YETENEK VURGUSU

97. Oscar Ödülleri töreninde dikkat çeken yapımlardan biri, her biri farklı bir kimliğe sahip iki yönetmenin eseri olan “No Other Land” belgeseli oldu. Bu film, en iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanırken, iki yönetmen de duygusal bir teşekkür konuşması yapmayı ihmal etmedi.

ACILARIN YANSIMASI

Belgeselin Filistinli yönetmeni Basel Adra, bir süre önce kızının dünyaya geldiğini ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu belirtti. Adra, “Filistinlilerin uzun yıllardır yaşadığı acı gerçeği” çok iyi yansıtan bu çalışmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, “Dünyayı, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve etnik temizliği durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz” dedi.

ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK

No Other Land’in İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise, Basel’e bakarken kendisini kardeşi gibi gördüğünü fakat aralarında eşitlik olmadığını ifade etti. Abraham, kendi özgürlüğü ile Basel’in yaşadığı sınırlamalar arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çekti ve ABD’nin dış politikasının olumlu gelişmeleri engellediğini belirtti. “Basel’in halkı ne kadar özgür ve güvende olursa benim halkım da o kadar güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil.” diyerek düşüncelerini tamamladı.