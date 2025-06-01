Noaa, Güneş’te 8,2 Büyüklüğünde Patlama Oldu

ABD’DE DEV KORONAL KÜTLE ATIMI YAŞANDI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş’te dün akşam 8,2 büyüklüğünde büyük bir koronal kütle atımının (CME) meydana geldiğini açıkladı. Bu büyük patlamanın ardından ortaya çıkan jeomanyetik fırtınanın G4 kategorisinde olduğu ve saniyede yaklaşık 1000 kilometre hızla Dünya’ya doğru yaklaştığı belirtildi. Uzmanlara göre, bu fırtınanın etkilerinin pazar gecesi ya da en geç pazartesi sabahı Dünya atmosferinde hissedilmesi bekleniyor.

JEOMANYETİK FIRTINA ETKİLERİ

Bu patlamanın Dünya üzerinde jeomanyetik etkiler yapabileceği iddia ediliyor. G4 seviyesindeki güçlü jeomanyetik fırtınalar sırasında genellikle kutup bölgelerinde görülen auroraların (kuzey ışıkları) daha düşük enlemlerde de gözlemlenmesi mümkün olabiliyor. Hava Forum sosyal medya hesabında, 8,2’lik koronal patlamanın sonucunda İstanbul’da bile kuzey ışıklarının gözlemlenebileceği bilgisi verildi. Açıklamada, “G4 seviyesindeki patlama İstanbul’da bile kırmızı/mor renk tonlarını görmemize neden olabilir” denildi.

ETKİLERİNİ İZLİYORLAR

Tahminlere göre, CME’nin 1 Haziran’da geç saatlerde Dünya’ya ulaşması bekleniyor. İlk jeomanyetik fırtına koşullarının G3 – Güçlü seviyelere ulaşabileceği, 2 Haziran’da ise G4 – Şiddetli fırtına olasılığının yüksek olduğu öngörülüyor. Bu patlamanın potansiyel etkileri arasında ani voltaj değişimleri, yüksek gerilim hatlarında voltaj dalgalanmaları, GPS ve navigasyon cihazlarında sinyal kaybı, uydu iletişim sistemlerinde kesintiler ve yüksek frekanslı telsiz/radyo yayınlarında kopmalar yaşanabileceği ifade ediliyor. Ancak, NASA’nın Solar Dynamics Observatory (SDO) veya diğer birimleri tarafından bu olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.