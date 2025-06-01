NOAA, Jeomanyetik Fırtına Uyardı

JEOMANYETİK FIRTINA UYARISI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş’te 30 Mayıs’ta meydana gelen patlamanın ardından bugün itibarıyla Dünya üzerinde “şiddetli (G4)” seviyede jeomanyetik fırtına gözlemlendiğini duyurdu. NOAA’ya bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu fırtınanın elektrik altyapısı, uydu sistemleri ve navigasyon sinyalleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

ETKİLER VE BEKLENEN GELİŞMELER

Açıklamada, bu durumun özellikle elektrik iletim hatlarında voltaj kontrol sorunlarına ve geçici aksamalara neden olabileceği ifade edildi. 1 ve 2 Haziran boyunca şiddetli fırtına seviyelerinin devam edebileceği kaydedilirken, 3 Haziran’dan itibaren etkisinin hafif-orta (G1-G2) seviyelere gerilemesi beklendiği vurgulandı. Ayrıca, yüksek bölgelerde Kuzey Işıkları’nın gözlemlenebileceği de bildirildi.