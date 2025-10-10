Nobel Barış Ödülü’nün Sahibi Maria Corina Machado

nobel-baris-odulu-nun-sahibi-maria-corina-machado

Nobel Barış Ödülü’nün bu yılki kazananı Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl ödülü kazanan isim Maria Corina Machado oldu. Diğer yandan, ABD Başkanı Trump aylardır arzuladığı ödülü kazanma fırsatını yakalayamadı.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA
İsveçli Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra, 9 Haziran 1900’de Nobel Vakfı kuruldu. Bu vakıf, insanlığa hizmet eden bireyler veya kuruluşlara verilen ödülleri dünya genelinde en prestijli ödüller arasında konumlandırıyor. Nobel Ödülleri, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında en başarılı olan kişilere ya da kuruluşlara, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından veriliyor.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ
Ayrıca, 1968 yılında İsveç Merkez Bankası tarafından Alfred Nobel anısına ekonomi dalında ödül verilmesine karar verilmesiyle Nobel Ekonomi Ödülü de tanımlandı ve ilk kez 1969’da sahiplerine ulaştı. Nobel Ödülleri, her yıl 10 Aralık’ta, Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümü kutlamaları sırasında takdim ediliyor.

ÖDÜL İPTALLERİ
Ancak ödüllerin 1901’deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl mevcut. Toplamda 49 defa gerçekleştirilen ödül iptalleri genelde Birinci ve İkinci Dünya Savaşları dönemlerinde gerçekleşti. Ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında da ödül törenleri yapılamamıştı.

