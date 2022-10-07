Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2022 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties ve Rus insan hakları örgütü Memorial’a layık görüldü.

2022 Nobel Barış Ödülü Belaruslu insan hakları aktivisti Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties’e verdi.

Bu yılın diğer Nobel Barış Ödülü adayları arasında, Rusya Devlet Başkanı Zelenski, Belarus muhalefetinin lideri Svitlana Tihanovska, Uygur aktivist İlham Tokti, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalniy ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi de yer alıyordu.

ALES BİALİATSKİ KİMDİR?

Ales Bialiatski, Belaruslu bir sivil lider ve İnsan Hakları Merkezi “Viasna” ile yaptığı çalışmalarla tanınan bir insan hakları savunucusudur. 2020’de, yaygın olarak “Alternatif Nobel Ödülü” olarak bilinen Doğru Geçim Ödülü’nü kazandı.

14 Temmuz 2021’den beri vergi kaçakçılığı iddiasıyla hapiste bulunan Bialiatski, İnsan hakları savunucuları suçlamaların siyasi olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Bialiatski, bugünün Karelya, Rusya’da bulunan Vyartsilya’da Belaruslu bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 1965 yılında aile, Homieĺ Bölgesi, Svietlahorsk’a yerleşmek için Belarus’a döndü.