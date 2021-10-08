Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu

Nobel Ödülleri dağıtılmaya devam ediliyor. Nobel Barış Ödülü ise bu yıl 2 gazeteciye verildi.

Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov, 2021 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi oldu.

Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov, 2021 Nobel Barış Ödülü’nü kazandı.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen düzenlediği basın toplantısında, “Bayan Ressa ve Bay Muratov, Filipinler ve Rusya’da ifade özgürlüğü için verdikleri cesur mücadeleden dolayı Barış Ödülü’nü alıyorlar” dedi.