Nobel Fizik Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödülleri dağıtılmaya devam ediyor. Nobel Fizik Ödülü bu yıl üç bilim insanı arasında paylaşıldı.

2021 Nobel Fizik Ödülü’nü ‘karmaşık sistemler’ üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgi Parisi kazandı.

Ödül veren kuruluş Salı günü yaptığı açıklamada, bilim insanları Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi’nin 2021 Nobel Fizik Ödülü’nü ‘karmaşık fiziksel sistemleri anlamamıza çığır açan katkıları’ nedeniyle kazandıklarını söyledi.