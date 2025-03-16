Nobel Ödüllü Kahneman Yardımlı İntihar Yöntemiyle Veda Etti

DANIEL KAHNEMAN’IN SON KARARI

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi psikolog Daniel Kahneman’ın, oldukça tartışma yaratan bir yöntemle yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Wall Street Journal köşe yazarı Jason Zweig’in makalesine göre, Kahneman, İsviçre’deki bir klinikte ‘yardımlı intihar’ yöntemi ile hayatına veda etti. Kahneman’ın bu kararı yalnızca ailesi ve birkaç yakın dostuyla paylaştığı ifade edildi.

Makaleye göre, Kahneman, yakınlarına gönderdiği e-postada “Bu, yakınlarıma gönderdiğim bir veda mektubu. İsviçre’ye gidiyorum ve 27 Mart’ta hayatım sona erecek. Gençliğimden beri hayatın son yıllarındaki sıkıntılar ve zorlukların gereksiz olduğuna inandım ve şimdi bu inancımı hayata geçiriyorum” sözlerine yer verdi. Kahneman’ın, ‘durumu daha da kötüleşmeden, sağlığı nispeten iyiyken hayatını kendi talebiyle sonlandırmaya karar verdiği’ ve bu kararının kamuya açık hale gelmesini istemediği vurgulandı.

Arkadaşları, bu kararın Kahneman’ın araştırmalarıyla tutarlı olduğunu belirtti. “Hızlı ve Yavaş Düşünme” kitabının yazarı ve İsrail asıllı Amerikalı psikolog Kahneman, 27 Mart 2024’te 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Kahneman, yaşıtlarına kıyasla zihinsel ve fiziksel sağlığının iyi durumda olduğunu gösteriyordu. Kahneman, “bilişsel psikoloji ve davranışsal ekonomi alanındaki öncü çalışmaları” sayesinde 2002’de Nobel Ekonomi Ödülü’nü incelemişti.