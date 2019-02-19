Nöbetçi noterlik geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasının geleceğini, ilk uygulamanın cumartesi-pazar olacağını sonra kapsamın genişleyeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den uygulamaya gemesi planlanan nöbetçi noterlikle ilgili bir açıklama yaptı.

Gül şunları söyledi:

“Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız.

İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sonra da hafta içi belli saatlere kadar kapsamı genişletilebilir.”

NTV