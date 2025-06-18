Nobitex, 81 Milyon Dolar Çaldı

SİBER SALDIRIYLA HIZLA YÜKSELEN KRİPTO PARA KAYIPLARI

İran merkezli olan kripto para borsası Nobitex, 81 milyon doların üzerinde dijital varlığın çalınmasıyla sonuçlanan büyük bir siber saldırıya maruz kaldı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen bir hacker grubu, bağlantılarının İsrail ile olduğunu öne sürerek, bu saldırının arkasındaki jeopolitik gerilimleri vurguladı. Blockchain araştırmacısı ZachXBT tarafından aktarılan bu olayda, Tron ağı ve Ethereum Sanal Makinesi uyumlu Blockchain ağlarından toplam 81,7 milyon dolarlık varlık ele geçirildi.

ÖZEL ADRESLER KULLANILDI ARTIKDA HACKERLARIN İZİ

Saldırıda dikkat çeken yöntemler kullanıldı. Hackerlar, özel olarak tasarlanmış vanity adresleri ile sistemi istismar etti. İlk olarak 49 milyon dolarlık varlık, “TKFuckiRGCTerroristsNoBiTEXy2r7mNX” adresinden transfer edilirken, geri kalan miktar ise “0xffFFfFFffFFffFfFffFFfFfFfFFFFfFfFFFFDead” adresinden aktarıldı. Bu özel adresler, saldırganların kimlikleriyle alakalı ipuçları taşıyor. Nobitex yönetimi ise sıcak cüzdanlarının bir bölümünde yetkisiz erişim tespit ettiklerini ve hemen önlem aldıklarını bildirdi. Kullanıcı varlıklarının güvenli olduğunu ve sadece sıcak cüzdanlardaki fonların etkilendiğini belirtti.

KAYIPLARIN TELAFİSİNE DİKKAT

Yaşanan kayıpların sigorta fonu ve şirket kaynakları kullanarak tazmin edileceği taahhüt edildi. Olayı analiz eden blockchain güvenlik uzmanları, kritik bir açığın saldırganların iç sistemlere sızmasını kolaylaştırdığını ortaya çıkardı. Cyvers güvenlik firmasından Hakan Unal, çalınan fonların henüz hareket ettirilmediğini belirtti. Saldırının sorumluluğunu üstlenen Gonjeshke Darande adlı hacker grubu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile Nobitex’in terör finansmanında yer aldığını iddia etti.

Hackerler, 24 saat içerisinde borsanın kaynak kodlarını ve iç dosyalarını yayınlama tehdidinde bulunarak platformda kalan varlıkların risk altında olduğuna dair uyarıda bulundu. Bu siber saldırı, İsrail ve İran arasında artan gerilimin ortasında gerçekleşti ve bölgesel çatışma endişelerini daha da artırdı.