Norges Bank’ın Bitcoin Stratejisi Dikkat Çekti

NORGE BANK YATIRIM YÖNETİMİ’NİN BTC STRATEJİSİ

Norges Bank Yatırım Yönetimi, Bitcoin stratejisi ile küresel finans sektöründe büyük bir etki yaratıyor. Fonun Strategy hisseleri aracılığıyla uyguladığı dolaylı Bitcoin yatırım yöntemi, pek çok kurumsal yatırımcı için önemli bir örnek teşkil ediyor. Standard Chartered’ın küresel dijital varlık araştırmaları başkanı Geoffrey Kendrick, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan 13F başvurularını kapsamlı bir şekilde inceledi. Kendrick’in tespitlerine göre Norges Bank, Q2 döneminde BTC bazlı pozisyonunu 6.200 BTC’den 11.400 BTC’ye yükseltti. Piyasa gözlemcisi Kendrick, bu artışın proaktif bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.

NORGE BANK’IN YATIRIM YAKLAŞIMI

Fonun yatırım pozisyonunun büyük bir kısmı Strategy hisselerinde yer alırken, Metaplanet’e yaklaşık 200 BTC eşdeğeri küçük bir yatırım yapıldığı görülüyor. Metaplanet, “Japonya’nın Strategy’si” olarak biliniyor. Strategy, güncel verilerle 628.946 BTC ile halka açık en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumundadır. Bu Bitcoin rezervi, mevcut fiyatlar üzerinden hesaplandığında yaklaşık 74 milyar dolar değer taşıyor. Metaplanet ise 18.113 BTC ile sektörde yedinci sırada yer alıyor.

Kendrick’in analizleri, devlet fonları ve kamu kurumlarının Q1 döneminde Bitcoin’e dolaylı maruziyetlerini arttırdığına dair önceki mayıs araştırmasının ardından ortaya çıkıyor. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin arttığını ve bu alanda daha fazla adım atılacağının sinyalini veriyor.