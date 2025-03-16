Norris, Avustralya GP’sinde Birinci Oldu

AVUSTRALYA GRAND PRİXİ’NDE NİHASININ ZAFERİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’si, McLaren’in başarılı pilotu Lando Norris’in zaferiyle sonuçlandı. Avustralya’da gerçekleştirilen bu heyecan dolu yarış, Melbourne’deki 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti’nde düzenlendi. Yarış süresince yağan yağmur, birçok kazaya sebep olurken, 6 pilot yarışı tamamlamakta zorlandı.

NORRIS’İN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Lando Norris, 1:42:06.304 derecesiyle birinci olarak kariyerinin beşinci zaferini elde etti. Norris’in ardında Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinci, Mercedes’ten Büyük Britanyalı George Russell ise üçüncü olarak yarışı tamamladı. Ayrıca, Ferrari ile ilk yarışına çıkan diğer bir Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, yarış sonunda 10. sırada yer aldı.

Sezonun ikinci yarışı, gelecek hafta Çin’de gerçekleştirilecek. Avustralya Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde oluştu:

Pilotlar 1 – Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan

2 – Max Verstappen (Hollanda): 18

3 – George Russell (Büyük Britanya): 15

4 – Alexander Albon (Tayland): 12

5 – Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 10

Takımlar 1 – McLaren: 27

2 – Mercedes: 25

3 – Red Bull: 18

4 – Williams: 12

5 – Aston Martin: 8